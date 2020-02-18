Рецепт простого и потрясающе вкусного завтрака

Всего за 10 минут можно приготовить сытный и питательный завтрак для всей семьи!

Такое блюдо готовится в сковороде с колбасой и сыром на основе тонких лавашей, залитых взбитыми яйцами. В итоге получается нечто похожее на горячие яичные сэндвичи со сказочно вкусной и ароматной начинкой.

В начинку также можно добавить помидоры, зелень, грибы и любимый соус.

Детальный рецепт такого блюда читайте тут: Ленивый завтрак.

Ленивый завтрак

Предлагаем также другие материалы от FoodOboz:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!