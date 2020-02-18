Рецепт простого и потрясающе вкусного завтрака

Всего за 10 минут можно приготовить сытный и питательный завтрак для всей семьи!
Такое блюдо готовится в сковороде с колбасой и сыром на основе тонких лавашей, залитых взбитыми яйцами. В итоге получается нечто похожее на горячие яичные сэндвичи со сказочно вкусной и ароматной начинкой.
В начинку также можно добавить помидоры, зелень, грибы и любимый соус.
Детальный рецепт такого блюда читайте тут: Ленивый завтрак.
Ленивый завтрак
Предлагаем также другие материалы от FoodOboz:
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!