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Рецепт праздничного мясного салата с орешками за 15 минут

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Чтобы приготовить отличный салат с орешками для праздничного стола, понадобится всего 15 минут и незатейливый набор продуктов.

Тем не менее, салат, о котором мы хотим рассказать, получается невероятно вкусным благодаря копченой курице и арахису.

Также в нем есть овощи и зелень, а заправкой может быть как майонез, так и йогурт или сметана на ваш вкус.

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Обо всех ингредиентах этого чудесного праздничного блюда и пошаговый рецепт читайте по ссылке: Салат с арахисом.

Салат с арахисом

Салат с арахисом

Ранее FoodOboz публиковал рецепт самого вкусного салата с крабовыми палочками.

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