Рецепт правильного теста для итальянской пиццы, чтобы получилось незабываемо

Вкусная итальянская пицца практически любому приходится по душе, однако, самым важным нюансом ее приготовления является правильная заготовка теста.

OBOZREVATEL.Smak приводит простые пошаговые инструкции по его приготовлению.

Пицца на основе тонкого эластичного теста, которое используют итальянцы, придумавшие в свое время это блюдо, - невероятно вкусная и аппетитная, но процесс ее приготовления нельзя назвать самым быстрым и простым.

По сути, именно основа является главной составляющей блюда, поскольку дальше можно комбинировать любые ингредиенты на свой вкус.

Смотрите, как приготовить идеальное тесто для итальянской пиццы по этой ссылке.

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