Рецепт потрясающей закуски на праздник

Ни один праздничный стол не может считаться полным или удачным без разномастных видов закусок.

Сегодня FoodOboz предлагает вам рецепт отличных канапе с лососем.

Новости Рецепт очень вкусного салата на праздник

Заметим, что для приготовления таких закусок нужны считанные минуты, при том, что выглядят они просто потрясающе, отлично пахнут и такие вкусные, что придутся по вкусу даже самым привередливым едокам.

Но перед приготовлением, скорее всего, придется прогуляться в магазин.

Смотрите полный список необходимых продуктов и пошаговый рецепт канапе с лососем с фотографиями процесса приготовления по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт, как приготовить потрясающий салат с печенью трески и кукурузой.

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