Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Рецепт потрясающей закуски на праздник

623
Читать материал на украинском

Ни один праздничный стол не может считаться полным или удачным без разномастных видов закусок.

Сегодня FoodOboz предлагает вам рецепт отличных канапе с лососем.

Новости
Рецепт очень вкусного салата на праздник

Заметим, что для приготовления таких закусок нужны считанные минуты, при том, что выглядят они просто потрясающе, отлично пахнут и такие вкусные, что придутся по вкусу даже самым привередливым едокам.

Но перед приготовлением, скорее всего, придется прогуляться в магазин.

Смотрите полный список необходимых продуктов и пошаговый рецепт канапе с лососем с фотографиями процесса приготовления по этой ссылке.

Рецепт потрясающей закуски на праздник

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт, как приготовить потрясающий салат с печенью трески и кукурузой.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы