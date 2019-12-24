Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Рецепт потрясающей закуски на Новый год 2020

791
Читать материал на украинском

За неделю до Нового года главное правильно составить меню для праздничного стола к году Крысы.

FoodOboz предлагает дополнить его отличными тарталетками с красной рыбой.

Отмечается, что такое блюдо готовится считанные минуты, при этом, имеет превосходный аромат, внешний вид и вкусовые качества, ввиду чего понравится как домочадцам, так и гостям.

К слову, эти тарталетки полностью соответствуют всем прихотям "хозяйки" года - блюдо содержит сыр, простые ингредиенты и овощи.

Смотрите полный список ингредиентов и пошаговый рецепт тарталеток с красной рыбой по этой ссылке.

Рецепт потрясающей закуски на Новый год 2020

Напомним, ранее FoodOboz приводил отличную подборку рецептов горячих блюд к Новому году.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы