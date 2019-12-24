Рецепт потрясающей закуски на Новый год 2020

За неделю до Нового года главное правильно составить меню для праздничного стола к году Крысы.
FoodOboz предлагает дополнить его отличными тарталетками с красной рыбой.
Отмечается, что такое блюдо готовится считанные минуты, при этом, имеет превосходный аромат, внешний вид и вкусовые качества, ввиду чего понравится как домочадцам, так и гостям.
К слову, эти тарталетки полностью соответствуют всем прихотям "хозяйки" года - блюдо содержит сыр, простые ингредиенты и овощи.
Смотрите полный список ингредиентов и пошаговый рецепт тарталеток с красной рыбой по этой ссылке.
Напомним, ранее FoodOboz приводил отличную подборку рецептов горячих блюд к Новому году.
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