Рецепт потрясающей закуски на Новый год 2020

За неделю до Нового года главное правильно составить меню для праздничного стола к году Крысы.

FoodOboz предлагает дополнить его отличными тарталетками с красной рыбой.

Отмечается, что такое блюдо готовится считанные минуты, при этом, имеет превосходный аромат, внешний вид и вкусовые качества, ввиду чего понравится как домочадцам, так и гостям.

К слову, эти тарталетки полностью соответствуют всем прихотям "хозяйки" года - блюдо содержит сыр, простые ингредиенты и овощи.

Смотрите полный список ингредиентов и пошаговый рецепт тарталеток с красной рыбой по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz приводил отличную подборку рецептов горячих блюд к Новому году.

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