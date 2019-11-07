Рецепт потрясающей скумбрии, запеченной с овощами

Одним из самых незатейливых, вкусных и питательных вариантов ужина без сомнений можно признать запеченную рыбу.

FoodOboz предлагает рецепт запеченной скумбрии с овощами.

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Скумбрия является очень питательным продуктом ввиду содержания большого количества животного белка и полезных жиров, в частности, элемента омега 3, который в пищу иначе как через рыбу получить в необходимом количестве очень сложно.

Мы предлагаем приготовить эту вкуснейшую рыбу на подушечке с овощами и сыром, — это займет всего около часа времени, но этот ужин вы запомните надолго.

Полный список продуктов и подробный рецепт приготовления скумбрии с овощами смотрите по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт невероятно вкусного минтая в кляре в духовке.

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