Рецепт потрясающей рыбы в кляре

Для полного и сбалансированного питания полезно иметь в рационе хотя бы несколько блюд из рыбы.

FoodOboz предлагает рецепт восхитительного хека в кляре.

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Отмечается, что хек содержит много белка и полезных микроэлементов при низкой калорийности, ввиду чего считается одним из лучших видов рыбы для похудения и поддержания формы.

При этом, чтобы вкусно приготовить рыбу в кляре, нужно всего около 40 минут времени, а сам хек стоит довольно дешево, ввиду чего блюдо может стать постоянным в Вашем рационе.

Смотрите подробный пошаговый рецепт хека в кляре с фото процесса приготовления по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт очень вкусного куриного сальтисона.

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