Рецепт потрясающего универсального блюда с фаршем

Отличным вариантом трапезы на обед или ужин как для домашних, так и для целой компании гостей могут стать разномастные блюда из фарша.

FoodOboz предлагает рецепт потрясающей фаршированной картошки в духовке.

Новости Рецепт потрясающей закуски с фаршем на праздник

Изначально нужно взять картофель, сам мясной фарш, немного лука и сыра, а также специи. Из всего этого за час времени можно сделать универсальное, очень ароматное и красивое блюдо.

К тому же его вовсе нельзя назвать сложным в приготовлении - нужно всего лишь следовать нашим простым пошаговым инструкциям с фото, и вкуснейший картофель получится даже у новичка в кулинарии.

Полный список и пропорции ингредиентов, а также пошаговый рецепт фаршированной фаршем картошки в духовке смотрите по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт вкуснейшего грузинского цыпленка табака.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!