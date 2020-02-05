Рецепт потрясающего сытного салата всего за 30 минут

Если у вас присутствует желание разнообразить домашнее меню, непременно обратите внимание на рецепт очень вкусного и сытного слоеного салата с курицей и грибами.

Не секрет, что слоеные салаты невероятно популярны: такие блюда не только отличаются особым вкусом, но и экономят ваше время, поскольку ингредиенты не нужно смешивать между собой, в результате чего салат готовится достаточно быстро.

Мы предлагаем вам порадовать своих родных и близких салатом "Сугробы", который прекрасно подойдет как для праздничного ужина, так и для повседневного обеда. Курица и грибы придают блюду изысканный вкус и делают его невероятно сочным и сытным.

FoodOboz рекомендует ознакомиться с подробным пошаговым рецептом приготовления вкуснейшего салата "Сугробы" по следующей ссылке.

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