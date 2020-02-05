Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Рецепт потрясающего сытного салата всего за 30 минут

7.5т
Читать материал на украинском

Если у вас присутствует желание разнообразить домашнее меню, непременно обратите внимание на рецепт очень вкусного и сытного слоеного салата с курицей и грибами.

Рецепт потрясающего сытного салата всего за 30 минут

Не секрет, что слоеные салаты невероятно популярны: такие блюда не только отличаются особым вкусом, но и экономят ваше время, поскольку ингредиенты не нужно смешивать между собой, в результате чего салат готовится достаточно быстро.

Мы предлагаем вам порадовать своих родных и близких салатом "Сугробы", который прекрасно подойдет как для праздничного ужина, так и для повседневного обеда. Курица и грибы придают блюду изысканный вкус и делают его невероятно сочным и сытным.

FoodOboz рекомендует ознакомиться с подробным пошаговым рецептом приготовления вкуснейшего салата "Сугробы" по следующей ссылке.

Читайте также:

Рецепт вкуснейшего салата с печенью трески и горошком

Рецепт уникального салата, который обожают миллионы

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы