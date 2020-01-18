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Рецепт потрясающего оригинального салата

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Если у вас присутствует желание разнообразить домашнее меню, непременно обратите внимание на рецепт вкуснейшего салата с куриным филе.

Рецепт потрясающего оригинального салата

Многие хозяйки ежедневно задаются вопросом о том, что приготовить для своей семьи. Мы советуем обратить внимание на рецепт нестандартного салата, в который входит всего три основных ингредиента.

Ключевую роль играет куриное филе, придающее салату нежность и сытность, а также сыр и консервированные ананасы. Рекомендуем добавить в салат чеснок, чтобы придать блюду особый уникальный вкус. Все ингредиенты следует заправить майонезом.

В результате у вас получится сытное блюдо, которое станет настоящим украшением домашнего стола.

FoodOboz предлагает ознакомиться с подробным пошаговым рецептом приготовления очень вкусного салата по следующей ссылке.

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