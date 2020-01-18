Рецепт потрясающего оригинального салата

Если у вас присутствует желание разнообразить домашнее меню, непременно обратите внимание на рецепт вкуснейшего салата с куриным филе.
Многие хозяйки ежедневно задаются вопросом о том, что приготовить для своей семьи. Мы советуем обратить внимание на рецепт нестандартного салата, в который входит всего три основных ингредиента.
Ключевую роль играет куриное филе, придающее салату нежность и сытность, а также сыр и консервированные ананасы. Рекомендуем добавить в салат чеснок, чтобы придать блюду особый уникальный вкус. Все ингредиенты следует заправить майонезом.
В результате у вас получится сытное блюдо, которое станет настоящим украшением домашнего стола.
FoodOboz предлагает ознакомиться с подробным пошаговым рецептом приготовления очень вкусного салата по следующей ссылке.
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