Рецепт потрясающего и оригинального блюда из тыквы

Серыми и промозглыми осенними вечерами отлично могут скрасить настроение яркие и пряные блюда из тыквы.

FoodOboz предлагает очень необычный рецепт жаркого в тыкве.

Новости Рецепт потрясающе вкусного блюда с фаршем

Отмечается, что приготовление такого блюда занимает довольно много времени, но все усилия стоят результата, поскольку при приготовлении в тыкве мясо становится нежным и сладким.

Кроме того, такое блюдо и не предназначено для повседневной трапезы, поскольку здорово может удивить и приятно порадовать гостей на любом празднике.

Полный список необходимых продуктов и пошаговый рецепт жаркого в тыкве смотрите по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт изысканного и нежного салата из тыквы и сыра Фета.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!