Рецепт потрясающего французского десерта для похудения

Есть тысячи доступных десертов, которые могут скрасить день, но не все их себе можно позволить ввиду их энергетической ценности.

FoodOboz предлагает рецепт диетического мармелада, с которым можно забыть об этой проблеме.

Новости Рецепт потрясающего итальянского блюда на ужин

Как известно, впервые мармелад изобрели французы, когда случайно так долго проварили варенье, что оно потеряло жидкую форму.

Так в целом готовят эту сладость до сих пор, хотя теперь доступно множество вариаций.

Предлагаем попробовать простое, но очень вкусное сочетание киви, банана и агар-агара, - пусть это и займет некоторое время, но в итоге Вы получите действительно качественный десерт.

Смотрите пошаговый рецепт приготовления диетического мармелада по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт невероятно полезного и вкусного десерта из творога.

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