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Рецепт потрясающего французского десерта для похудения

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Есть тысячи доступных десертов, которые могут скрасить день, но не все их себе можно позволить ввиду их энергетической ценности.

FoodOboz предлагает рецепт диетического мармелада, с которым можно забыть об этой проблеме.

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Как известно, впервые мармелад изобрели французы, когда случайно так долго проварили варенье, что оно потеряло жидкую форму.

Так в целом готовят эту сладость до сих пор, хотя теперь доступно множество вариаций.

Предлагаем попробовать простое, но очень вкусное сочетание киви, банана и агар-агара, - пусть это и займет некоторое время, но в итоге Вы получите действительно качественный десерт.

Смотрите пошаговый рецепт приготовления диетического мармелада по этой ссылке.

Рецепт потрясающего французского десерта для похудения

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт невероятно полезного и вкусного десерта из творога.

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