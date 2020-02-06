Рецепт потрясающего французского десерта для похудения

Есть тысячи доступных десертов, которые могут скрасить день, но не все их себе можно позволить ввиду их энергетической ценности.
FoodOboz предлагает рецепт диетического мармелада, с которым можно забыть об этой проблеме.
Как известно, впервые мармелад изобрели французы, когда случайно так долго проварили варенье, что оно потеряло жидкую форму.
Так в целом готовят эту сладость до сих пор, хотя теперь доступно множество вариаций.
Предлагаем попробовать простое, но очень вкусное сочетание киви, банана и агар-агара, - пусть это и займет некоторое время, но в итоге Вы получите действительно качественный десерт.
Смотрите пошаговый рецепт приготовления диетического мармелада по этой ссылке.
Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт невероятно полезного и вкусного десерта из творога.
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