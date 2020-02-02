Рецепт потрясающего блюда из свеклы

Очень простая и витаминная закуски из свеклы готовится около 30 минут.

Свекла – это лидер среди корнеплодов благодаря своим ценным свойствам. Витамины и микроэлементы в ней сохраняются даже при термической обработке, поэтому блюда со свеклой укрепляют здоровье и повышают иммунитет.

Свекла богата такими микроэлементами как медь, железо, йод, кобальт, фосфор, калий и цинк.

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Среди витаминов в свекле первенство занимает группа В, ответственная за обменные процессы в организме. Тиамин (витамин В1) также положительно влияет на работу нервной системы.

В холодные зимние дни FoodOboz предлагает отведать вкуснейшую свекольную икру, рецепт которой доступен по этой ссылке.

Свекольная икра

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