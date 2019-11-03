Рецепт потрясающе вкусного итальянского супа с цветной капустой

Никогда не помешает разнообразить свой рацион новыми интересными овощными блюдами, в частности, блюдами с цветной капустой.

FoodOboz предлагает рецепт итальянского супа минестроне с песто.

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Отмечается, что это блюдо итальянской кухни подойдет как для трапезы в кругу семьи, так и для праздничного стола, поскольку оно очень ароматное и сытное, очень ценится рестораторами.

Для минестроне нужно немного бекона, цветная капуста, вермишель, баклажан, зеленый горошек и другие овощи.

В целом приготовление займет порядка 40 минут, а с нашими простыми инструкциями с ним справится даже новичок в кулинарии.

Смотрите полный список продуктов и пошаговый рецепт приготовления минестроне с песто по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепты и других вкусных блюд с цветной капустой. Возможно, вам будет интересно, как приготовить:

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