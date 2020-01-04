Рецепт потрясающе вкусного и быстрого блюда на ужин

Одним из лучших способов быстро и вкусно накормить домашних и гостей ужином является фрикасе.

FoodOboz предлагает рецепт его приготовления со свининой.

Отмечается, что с французского название этого блюда переводится как "всякая всячина" - и действительно, его можно готовить из многих продуктов в зависимости от того, что есть под рукой.

Новости Рецепт великолепного простого салата французской кухни

В целом мясо обжаривают, после чего еще тушат в соусе, вследствие чего блюдо получается нежным, сытным и вкусным.

Мы предлагаем приготовить его из свинины с добавлением молочных продуктов, овощей и специй. Это займет примерно полчаса Вашего времени, а результат непременно порадует близких.

Смотрите полный список продуктов и пошаговый рецепт фрикасе из свинины с фото процесса приготовления по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт вкуснейшего мяса по-французски с картошкой.

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