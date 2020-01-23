Рецепт потрясающе вкусного экзотического блюда с картошкой

Если вы хотите внести настоящее разнообразие в ваше домашнее меню, обязательно обратите внимание на рецепт приготовления мусаки с картофелем.

Не секрет, что многие хозяйки пытаются приготовить комбинированные блюда, в которых могут сочетаться сразу несколько ингредиентов. При желании достичь оптимального сочетания продуктов вам следует обратить внимание на мусаку – невероятно популярное блюдо кухни Греции и Кипра.

Основой такого блюда как мусака зачастую выступают баклажаны, однако мы предлагаем добавить в блюдо кабачки и картофель. Далее ингредиенты нужно заправить соусом бешамель.

Вкуснейшее мусака станет настоящим украшением вашего домашнего либо праздничного стола.

FoodOboz рекомендует вам ознакомиться с подробным пошаговым рецептом приготовления потрясающей мусаки по следующей ссылке.

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