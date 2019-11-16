Рецепт потрясающе вкусного блюда с фаршем

Начало холодов подталкивает замещать часть овощей в рационе более сытными блюдами из фарша.

FoodOboz предлагает рецепт французских мясных бризоли.

Отмечается, что бризоли по факту представляют собой котлеты, обжаренные в яйце.

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Они очень просто готовятся, но, при этом, получаются довольно нежными, вкусными, аппетитными на вид, благодаря чему достойны быть не только на повседневной трапезе, но и занять место на праздничном столе.

Бризоли отлично подходят на завтрак, но сойдут и на другие приемы пищи. Приготовление их для всей семьи займет всего полчаса времени. А из продуктов нужен мясной фарш, яйца, немного молочных продуктов и специи.

Смотрите пропорции продуктов и пошаговый рецепт бризоли из фарша по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт очень вкусного грузинского блюда из фасоли.

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