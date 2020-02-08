Рецепт по-настоящему вкусной картошки с салом в духовке

Если у вас присутствует желание внести разнообразие в ваше домашнее меню, обязательно попробуйте приготовить на ужин вкуснейшую картошку с салом в духовке.

Многие считают, что для приготовления питательного блюда на ужин нужно потратить достаточно времени, однако это не относится к данному рецепту. Вам не потребуется чистить картошку – нужно всего лишь разрезать овощ и положить сало.

Для приготовления блюда вам понадобится заранее заготовить два ключевых ингредиента – картофель и сало. Соль, специи и другие приправы добавляем по вкусу.

FoodOboz рекомендует вам обратить внимание на подробный пошаговый рецепт приготовления очень вкусной картошки с салом в духовке по следующей ссылке.

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