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Рецепт печеной картошки на ужин: очень быстро и вкусно

11.9т
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Универсальным блюдом, оставляющим пространство для фантазии и кулинарных экспериментов, является печеная картошка.

FoodOboz предлагает рецепт, как приготовить ее быстро в микроволновке.

Отмечается, что картофель можно запекать с овощами, мясом, рыбой, но проще делать это в мундирах, - так экономится время на чистке.

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Если же у Вас нет духовки или желания возиться с ней, можно воспользоваться самым простым вариантом и запечь картофель в микроволновке.

Можно приготовить очищенную картошку в соусе сразу, или чистить ее от кожуры уже непосредственно перед едой и просто макать кусочки в соус.

Смотрите пошаговый рецепт запекания картошки в микроволновке с фото по этой ссылке.

Рецепт печеной картошки на ужин: очень быстро и вкусно

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт восхитительного итальянского блюда с фаршем.

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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Что вы советуете то????картошку вообще нужно есть как можно меньше это же один крахмал который забивает сосуды и приводит к ожирен внутренних органов!!!рыбку нужно печеную кушать и салаты из капусты бурячка морковки и яблок!
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