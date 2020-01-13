Рецепт оригинального праздничного салата

Необычный и очень вкусный салат с ветчиной, сыром и омлетом станет главной изюминкой праздничного меню.

Кроме того, это блюдо выглядит аппетитно и не банально.

Основой салата является порезанный в виде соломки омлет. В сочетании с ветчиной, сыром и овощами получается сытная закуска, которую обязательно оценят гости и быстро разметут ее со стола.

Как приготовить это блюдо, читайте в рецепте от FoodOboz по ссылке: Салат с омлетом и ветчиной.

Салат с омлетом и ветчиной

Читайте также:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!