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Рецепт оригинального праздничного салата

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Необычный и очень вкусный салат с ветчиной, сыром и омлетом станет главной изюминкой праздничного меню.

Кроме того, это блюдо выглядит аппетитно и не банально.

Основой салата является порезанный в виде соломки омлет. В сочетании с ветчиной, сыром и овощами получается сытная закуска, которую обязательно оценят гости и быстро разметут ее со стола.

Как приготовить это блюдо, читайте в рецепте от FoodOboz по ссылке: Салат с омлетом и ветчиной.

Салат с омлетом и ветчиной

Салат с омлетом и ветчиной

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