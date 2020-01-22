Рецепт оригинального и изысканного блюда с крабовыми палочками

Если у вас присутствует желание приготовить по-настоящему изысканное блюдо с крабовыми палочками, непременно обратите внимание на салат "Королевский" с сухариками.

Для того чтобы его приготовить, вам понадобится заранее приобрести в продуктовом магазине сыр, куриные яйца, чеснок, майонез, лимонный сок, сухарики, и, конечно же, главный ингредиент – крабовые палочки.

Такой салат обязательно понравится родным и близким, а гости по достоинству оценят ваши кулинарные способности.

FoodOboz рекомендует вам обратить внимание на подробный пошаговый рецепт и полный комплекс ингредиентов для приготовления вкуснейшего салата "Королевский" по следующей ссылке.

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