Рецепт оригинального десерта на Новый год 2020

Никакое празднование Нового года и Рождества не обходится без пряной вкусной выпечки и нежных десертов.

В преддверии 2020 года FoodOboz предлагает рецепт, как приготовить удивительное имбирное печенье в глазури.

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Отмечается, что в разных культурах Новый год связан с разными сладостями, и имбирное печенье ассоциируется с этим праздником наравне с пряниками и шоколадом.

Нет ничего сложного в приготовлении имбирного печенья, если пользоваться нашими простыми пошаговыми инструкциями, это займет всего 15-20 минут.

Но в этот раз мы предлагаем сделать печенье более праздничным, дополнительно поработать над дизайном, чтобы лакомство радовало не только желудок, но и глаз.

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Это займет чуть больше времени, но результат несомненно того стоит.

Смотрите список продуктов и пошаговый рецепт имбирного печенья с глазурью по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт потрясающе вкусных французских бризоли с фаршем.

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