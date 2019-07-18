Рецепт окрошки, которая восхитит и близких, и гостей

Пожалуй, наиболее популярным летним холодным блюдом во многих семьях является окрошка. Приготовление холодного супа с таким ингредиентом как семга особенно порадует ваших гостей.

Каждая хозяйка знает, как сделать вкусную и ароматную классическую окрошку, однако на самом деле существует множество вариантов приготовления данного блюда. Один из них – окрошка с семгой.

Такая окрошка менее калорийна, но отлично утоляет голод, а также имеет красивый и аппетитный вид, насыщенный невероятным балансом цветов.

OBOZREVATEL. Smak предлагает вам ознакомиться с пошаговым рецептом и необходимыми ингредиентами для приготовления окрошки с семгой по следующей ссылке.

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