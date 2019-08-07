Рецепт очень вкусных вареников в горшочке

Нежные и сытные вареники в сметанном соусе – мечта каждого любителя вкусно поесть.

А если их еще и запечь в горшочках, получится невероятно вкусное блюдо, которое украсит любой праздничный стол и восхитит своим вкусом самых притязательных гурманов.

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Obozrevatel Smak нашел простой рецепт сытных вареников, запеченных в горшочках, для приготовления которых не понадобится много ингредиентов.

Главным в таком блюде будет густой сметанный соус со специями, который обволакивает вареники с ароматной начинкой и прослойкой печени.

Простой пошаговый рецепт этих вареников читайте по ссылке: Вареники в горшочках.

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