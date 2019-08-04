Рецепт очень вкусных оладий из кабачков с сыром

Полезные и необычайно вкусные кабачковые оладьи - это одно из самых любимых летних блюд.

Приготовить их очень просто, а особое удовольствие доставляет поедание таких оладушек со сметаной.

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Важно использовать свежие и молодые кабачки, тогда их не придется чистить, а вкус готового блюда будет нежным.

Obozrevatel Smak предлагает приготовить не обычные традиционные кабачковые оладьи, а их пикантную вариацию вместе с твердым сыром.

Подробный пошаговый рецепт вкусных оладий из кабачков с сыром читайте по этой ссылке.

Оладьи из кабачков с сыром

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