Рецепт очень вкусных оладий из кабачков с секретом

Есть несколько секретов готовки оладий из кабачков, зная которые, можно приготовить блюдо, максимально соответствующее конкретным вкусовым предпочтениям.

О них накануне написала Марианна Орлинкова на сайте "Гастроном", сообщает OBOZREVATEL.Smak.

Отмечается, что часто в процессе готовки может становиться проблемой количество жидкости, - если кабачки действительно водянистые, то лучше всего заранее их натереть, посыпать мелкой солью, перемешать и оставить минут на 20 в сите стекать.

Кроме того, не всем понятно, как лучше всего использовать яйца, поскольку при задействовании только белков оладьи получаются воздушными, а с одними желтками, - более насыщенными.

Читайте на OBOZREVATEL.Smak не только вкусные, но и полезные рецепты приготовления самого разного шашлыка.

Если нет конкретных предпочтений, лучше всего заранее приготовить все необходимые продукты и поставить сковороду разогреваться, после чего натереть около 900 г кабачков, добавить к ним два яйца и все остальные ингредиенты и сразу же начать жарить. В случае образования лишней влаги, лучше просто наклонить посуду, чтобы не черпать жидкость ложкой.

Приверженцы здорового образа жизни могут не использовать яйца вообще. Чтобы скрепить кабачки с мукой, можно взять немного очень мелко натертого картофеля, муку из нута, помолотую овсяную крупу или непосредственно крахмал.

Также хорошо кабачки сочетаются в оладьях с тыквой, морковкой, корневым сельдереем, сладким перцем, большим количеством самой разной мелко порубленной зелени.

Читайте на OBOZREVATEL.Smak простой рецепт вкуснейших жареных цуккини с чесночным соусом.

Солить кабачки сильно не нужно, лучше подать потом к ним чесночный или кислый соус. Можно использовать такие специи как куркума, мускатный орех, паприка, кориандр.

Для получения более пышных оладий можно добавить пару ложек густого йогурта или жирной сметаны, для пикантности, связки, аромата, - самые разные виды сыра, для рыхлости, - творога.

Обжаривать их лучше всего на топленом сливочном масле или оливковом, - сначала на разогретой сковороде, чтобы на них сразу же образовывалась корочка, быстро обжарить с двух сторон без крышки, после чего оставить под крышкой на более слабом огне, чтобы они хорошо пропеклись (или дальше отправить их ненадолго в духовку для любителей здорового питания).

Ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал рецепт необычных пирожков на кефире с оригинальной начинкой.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал