Рецепт очень вкусных ленивых вареников

Есть много любителей свежих домашних вареников, но немногие любят их готовить из-за необходимости траты большого количества времени и сил, - в таких случаях актуальны ленивые вареники.

OBOZREVATEL.Smak предлагает рецепт творожных ленивых вареников за полчаса.

Данное блюдо является хорошей альтернативой привычным классическим вареникам, и, хотя оно имеет несколько непривычный вид, его вкусовые качества остаются на высоком уровне.

Ленивые вареники можно приготовить на базе творога, манки, яиц и сахара.

При этом, непосредственное приготовление происходит в мультиварке, что является неоспоримым плюсом, поскольку такие вареники сохраняют наибольшее количество полезных веществ.

В конечном итоге, примерно за 30 минут можно довольно просто и без особых затрат получить вкусные, полезные и сытные вареники.

Полный список продуктов и пошаговый рецепт приготовления ленивых вареников с фото смотрите по этой ссылке.

Если вы все же не готовы рисковать и экспериментировать с "ленивыми" блюдами, ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал хороший рецепт очень вкусных шоколадных вареников с творогом, - для приготовления понадобится больше времени, но вы не пожалеете.

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