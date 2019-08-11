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Рецепт очень вкусных и сочных вареников

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Одним из традиционных и самых популярных блюд украинской кухни являются вареники, в связи с чем существует множество способов их приготовления.

OBOZREVATEL.Smak предлагает простой рецепт вкусных вареников с вишней.

По нашему рецепту можно чуть более чем за полчаса приготовить вкусную трапезу на всю семью, при этом, все ингредиенты дешевые и доступные, и, скорее всего, найдутся на каждой кухне.

В летний сезон также есть много доступной и дешевой вишни, в связи с чем удобно готовить вареники именно с такой начинкой.

Интересно, что в основе рецепта лежит использование ледяной воды.

Смотрите полный список продуктов и пошаговый рецепт приготовления вареников с вишней по этой ссылке.

Рецепт очень вкусных и сочных вареников

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