Рецепт очень вкусных и сочных вареников

Одним из традиционных и самых популярных блюд украинской кухни являются вареники, в связи с чем существует множество способов их приготовления.
OBOZREVATEL.Smak предлагает простой рецепт вкусных вареников с вишней.
По нашему рецепту можно чуть более чем за полчаса приготовить вкусную трапезу на всю семью, при этом, все ингредиенты дешевые и доступные, и, скорее всего, найдутся на каждой кухне.
В летний сезон также есть много доступной и дешевой вишни, в связи с чем удобно готовить вареники именно с такой начинкой.
Интересно, что в основе рецепта лежит использование ледяной воды.
Смотрите полный список продуктов и пошаговый рецепт приготовления вареников с вишней по этой ссылке.
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