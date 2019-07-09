Рецепт очень вкусных и сочных котлет в духовке

Приготовленные в духовке котлеты – это не только очень вкусно, но и полезно, так как они не обжариваются в масле и обладают очень полезным ингредиентом, который делает их сочными.

Таким рецептом делится автор паблика "Оля готовит", передает OBOZREVATEL. Smak.

Для приготовления котлет нужно 900 грамм куриного фарша, 2 зубчика чеснока, столько же луковиц среднего размера, 1 куриное яйцо, 3 небольших помидора и ¾ стакана измельченных овсяных хлопьев.

Куриный фарш вместе с луком и чесноком нужно прокрутить через мясорубку, добавить к нему яйцо, соль и перец по вкусу, а также измельченные овсяные хлопья.

После этого идет "волшебный", по мнению автора, ингредиент – свежие томаты: следует разрезать помидоры на 4 части и натереть порезанные кусочки на крупной терке, чтобы получилось смесь из мякоти томата, которую нужно добавить к фаршу.

Далее фарш нужно тщательно перемешать и дать ему настояться в течение 15-20 минут, пока овсяные хлопья впитают томатный сок. Лепим котлеты, у автора рецепта получилось около 17 штук.

Разогреваем духовку до 200 градусов, после чего отправляем в нее котлеты на 35-40 минут. Примерно за 10 минут до конца приготовления, можно достать котлеты и помазать их маслом для золотистого цвета, после чего обратно отправить в духовку.

Фокус таких котлет состоит в их вкусе – в холодном виде во время их употребления в пищу чувствуется томат, а в горячем непонятно, есть ли среди ингредиентов помидор.

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