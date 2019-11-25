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Рецепт очень вкусных голубцов по-корейски

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Невероятно вкусные голубцы по корейскому рецепту приготовить достаточно просто.

Такая необычная и полезная закуска украсит праздничный стол и точно придется по вкусу любителям оригинальных острых блюд.

Особый вкус таким голубцам придает маринад и правильный набор специй с добавлением паприки.

О том, как сделать это блюдо, читайте в нашем детальном рецепте с видео по этой ссылке: Голубцы по-корейски.

Голубцы по-корейски

Голубцы по-корейски

Ранее FoodOboz публиковал рецепт необычайно вкусного блюда с капустой.

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