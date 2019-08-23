Рецепт очень вкусных драников с французской ноткой

Одним из классических и любимых блюд украинской и белорусской кухни являются драники, - это практически универсальное блюдо, которое можно готовить десятками разных способов.

OBOZREVATEL.Smak предлагает приготовить драники с сыром.

Новости Рецепт удивительно вкусного блюда из кабачков

Отмечается, что этот рецепт очень похож на классический вариант приготовления драников, однако, есть один секрет, который сделает блюдо просто изумительно вкусным.

Добавление сыра в нужных пропорциях добавит блюду нотки, вызывающие приятные ассоциации с французской кухней.

Полный список необходимых продуктов и пошаговые инструкции с фото смотрите по этой ссылке на нашем сайте.

Если же вы не фанат новых впечатлений, смотрите, как приготовить вкусные драники из картофеля по классическому рецепту.

Также стоит напомнить, что ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал рецепт очень вкусного балканского блюда с кабачками.

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