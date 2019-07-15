Рецепт очень вкусных дерунов из кабачков

В самый разгар лета и сезона овощей как никогда актуальны деруны из кабачков, — это блюдо не только легкое и бюджетное, но и невероятно вкусное при правильном приготовлении.

На OBOZREVATEL.Smak есть отличный пошаговый рецепт сего яства.

Отмечается, что деруны являются одним из традиционных украинских блюд, которые готовятся уже в течение многих поколений.

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В классическом варианте деруны должны готовиться из картофеля, однако, в сезон кабачков рецепт можно изменить, полностью заменив главный ингредиент или же дополнив его кабачками.

Секреты приготовления нежнейших кабачковых дерунов вместе с пошаговыми инструкциями и фото можете посмотреть по этой ссылке.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak также публиковал секреты приготовления оладий из кабачков.

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