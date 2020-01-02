Рецепт очень вкусной закуски из картошки

Если вы хотите на праздники порадовать своих родных и близких оригинальным блюдом, непременно обратите внимание на рецепт приготовления картофельных крокетов.

Как известно, картофельные крокеты являются бюджетным, однако очень вкусным блюдом – с его приготовлением справится практически любая хозяйка, а ингредиенты для крокетов можно приобрести в каждом продуктовом магазине.

Для того чтобы сделать крокеты вам понадобятся картофель, куриные яйца, сливочное масло, пшеничная мука, панировочные сухари и растительное масло. Соль и перец добавляем исходя из вкусовых предпочтений.

При правильном подходе вам удастся приготовить невероятно вкусную и ароматную закуску, которая станет настоящим украшением вашего праздничного стола.

FoodOboz рекомендует вам ознакомиться с подробным пошаговым рецептом приготовления вкуснейших картофельных крокетов по следующей ссылке.

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