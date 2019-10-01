Рецепт очень вкусной закуски из баклажанов

Приготовление такого блюда, как икра из баклажанов, непременно порадует ваших родных и близких

Невероятно вкусная и полезная закуска, как правило, состоит из нескольких овощей, а основным ингредиентом здесь выступают баклажаны. К ним добавляют разные овощи, которые можно найти у себя в холодильнике или приобрести в магазине.

Вашему вниманию предлагается классический рецепт баклажанной икры, для приготовления которой вам нужно подготовить помидоры, репчатый лук, болагрский перец, сахар, специи исходя из ваших вкусовых предпочтений, и, конечно же, баклажаны.

FoodOboz рекомендует вам ознакомиться с нашим пошаговым рецептом для приготовления вкуснейшей икры из баклажанов по следующей ссылке.

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