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Рецепт очень вкусной закуски из баклажанов и кабачков

24.7т Читать материал на украинском

Если вы хотите приготовить оригинальную закуску на зиму, непременно обратите внимание на рецепт икры из кабачков и баклажанов.

Многим хозяйкам хорошо известны рецепты приготовления как баклажанной, так и кабачковой икры – оба блюда, несмотря на схожесть, имеют кардинальные различия. Следовательно, перед процессом приготовления нужно выбрать, какую именно закуску заготовить на зиму.

Рецепт очень вкусной закуски из баклажанов и кабачков

Советуем вам прекрасный вариант выхода из данной дилеммы – приготовьте кабачково-баклажанную икру. Это несложное для приготовления блюдо соединило в себе классический набор овощей как основных ингредиентов для обеих закусок.

Попробуйте сами приготовить данный кулинарный шедевр и результат вас по-настоящему удивит.

OBOZREVATEL. Smak рекомендует вам ознакомиться с подробным пошаговым рецептом и ингредиентами для приготовления очень вкусной икры из баклажанов и кабачков по следующей ссылке.

Ранее мы рассказывали своим читателям, как приготовить икру из баклажанов по-одесски.

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