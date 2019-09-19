Рецепт очень вкусной солянки

Традиционная солянка как первое блюдо известна с 1830-х годов, а ее основой стало густое сытное блюдо с большим количеством ингредиентов, которое наши славянские предки называли немного иначе - "Селянка".
"Селянку" готовили с добавлением капусты, а когда хозяйки ее из рецепта убрали, то получилась уже известная нам солянка.
Во второй половине XIX века солянка окончательно приобрела знакомый современный вкус. Тогда же появились и ее затейливые версии – с рыбой, каперсами, копченостями и лимоном.
Каждый трактирщик и повар показывали в ней свои умения, привлекая клиентов немыслимыми сочетаниями продуктов.
Никакого "классического" рецепта этого супа на тот момент еще не существовало, но острое сытное блюдо с разными видами мяса, приобрело наибольшую популярность и прочно вошло в кулинарные книги.
FoodOboz предлагает приготовить самую вкусную сборную солянку по проверенному рецепту, которой находится по этой ссылке.
Сборная солянка
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!