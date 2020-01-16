Рецепт очень вкусной печеной картошки

Если вы хотите порадовать своих родных и близких простым, но в то же время оригинальным блюдом, обратите внимание на рецепт картошки с салом в фольге.

Многие хозяйки знают, что картошка с салом является очень удобным блюдом, которое не сложно готовить, так как для его приготовления нужно заранее приобрести лишь два основных ингредиента. После этого следует их объединить, тщательно завернуть в фольгу и отправить на запекание в духовку.

Кроме того, это очень сытное блюдо, которое прекрасно подойдет и для обеда, и для ужина.

FoodOboz рекомендует вам ознакомиться с подробным пошаговым рецептом приготовления вкуснейшей печеной картошки с салом в фольге по следующей ссылке.

Читайте также:

Рецепт вкуснейшей картошки с салом в духовке

Рецепт невероятно вкусного блюда из картошки

Рецепт сказочно вкусной печеной картошки

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся