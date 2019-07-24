Рецепт очень вкусной пастилы, которая всех покорит

Если вам нужно вкусное, но полезное лакомство, которое готовится без добавления сахара и годится в употребление даже для маленьких детей, то пастила, — это именно то, что нужно.

На OBOZREVATEL.Smak есть отличные пошаговые детальные инструкции по приготовлению этой вкуснятины.

Отмечается, что пастилу можно готовить практически из каких угодно фруктов и ягод, что дает неограниченное пространство для фантазии и экспериментов.

Однако, для приготовления необходима специальная сушилка.

Но на выходе получается такая тягучая пастила с естественной кислинкой и потрясающим аппетитным ароматом, что все затраты того стоят.

Полный список ингредиентов и подробный рецепт с фотографиями процесса приготовления смотрите по этой ссылке.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал рецепт невероятно вкусного компота из персиков.

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