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Рецепт очень вкусной картошки в горшочках

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Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления очень вкусного картофеля в горшочках.

Не секрет, что использование горшков для приготовления различных блюд является популярным и достаточно распространенным способом во многих кухнях мира. Тушенные в горшочках мясо и картофель хорошо сохраняют питательные свойства блюда, которое получается невероятно сочным и нежным.

Рецепт очень вкусной картошки в горшочках

Более того, при использовании горшков вы значительно сократите время на приготовление блюда – жаркое можно приготовить быстро, так как не нужно заранее обжаривать продукты.

Также ранее мы делились с вами рецептом приготовления очень вкусной картошки в духовке.

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