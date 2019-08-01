Рецепт очень вкусной аджики по-грузински

Настоящая грузинская аджика готовится из острого перца и кавказских пряностей.
Особенностью этого горького и аппетитного соуса является то, что он не нуждается в стерилизации.
Аджика – прекрасное дополнение к мясу, картошке, тушеным овощам. Ее можно добавлять в супы и мазать тонким слоем на ломтик хлеба.
Smak Obozrevatel предлагает приготовить традиционную грузинскую аджику по проверенному рецепту.
Нам понадобится набор класичесских кавказских специй: зира, пажитник, базилик.
О том, как сделать этот острый аппетитный соус читайте по следующей ссылке: Аджика по-грузински.
Аджика по-грузински
Стоит помнить, что в Грузии при приготовлении аджики никогда не используют помидоры.
Предлагаем также приготовить вкусную аджику со сливами.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!