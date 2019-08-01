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Рецепт очень вкусной аджики по-грузински

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Настоящая грузинская аджика готовится из острого перца и кавказских пряностей.

Особенностью этого горького и аппетитного соуса является то, что он не нуждается в стерилизации.

Аджика – прекрасное дополнение к мясу, картошке, тушеным овощам. Ее можно добавлять в супы и мазать тонким слоем на ломтик хлеба.

Smak Obozrevatel предлагает приготовить традиционную грузинскую аджику по проверенному рецепту.

Нам понадобится набор класичесских кавказских специй: зира, пажитник, базилик.

О том, как сделать этот острый аппетитный соус читайте по следующей ссылке: Аджика по-грузински.

Аджика по-грузински

Аджика по-грузински

Стоит помнить, что в Грузии при приготовлении аджики никогда не используют помидоры.

Предлагаем также приготовить вкусную аджику со сливами.

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