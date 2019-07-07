Рецепт очень вкусного яблочного пирога на сковороде, видео

Яблочный пирог, - классический десерт, который можно легко и просто приготовить на радость родным и близким даже на сковороде.

Соответствующим рецептом на своем канале в YouTube поделилась Алена Митрофанова, сообщает OBOZREVATEL.Smak.

Пирог готовится достаточно быстро, яблоки получают глубокий карамельный вкус, в то время как само блюдо получается не только нежным, но и остается вкусным на следующий день.

Для приготовления на сковороде с диаметром 26-28 сантиметров нужно несколько яблок, 200 мл кефира, 300 граммов муки, 150 г и две столовые ложки сахара, 80 г сливочного масла, 50 г грецких орехов, пакетик ванилина, чайная ложка воды, щепотка соли.

Смотрите детальный процесс приготовления на видео:

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