Рецепт очень вкусного универсального блюда из фарша

В холодное время года удобно пополнять свой рацион вкусными, горячими и питательными блюдами из фарша.

FoodOboz предлагает рецепт потрясающих гречаников.

Отмечается, что гречаники представляют собой котлеты, приготовленные не из мяса и хлеба, как классические, а из фарша вместе с гречкой, яйцами, луком и специями.

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Готовить такое блюдо довольно просто и недолго, - нужно выделить около получаса времени.

При этом гречка ничуть не портит мясной вкус блюда, но увеличивает количество котлеток и снижает их общую калорийность.

Пошаговый рецепт гречаников с фаршем с фото процесса приготовления смотрите по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт восхитительных кручеников из фарша на скорую руку.

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