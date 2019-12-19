Рецепт очень вкусного универсального блюда из фарша

В холодное время года удобно пополнять свой рацион вкусными, горячими и питательными блюдами из фарша.
FoodOboz предлагает рецепт потрясающих гречаников.
Отмечается, что гречаники представляют собой котлеты, приготовленные не из мяса и хлеба, как классические, а из фарша вместе с гречкой, яйцами, луком и специями.
Готовить такое блюдо довольно просто и недолго, - нужно выделить около получаса времени.
При этом гречка ничуть не портит мясной вкус блюда, но увеличивает количество котлеток и снижает их общую калорийность.
Пошаговый рецепт гречаников с фаршем с фото процесса приготовления смотрите по этой ссылке.
Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт восхитительных кручеников из фарша на скорую руку.
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