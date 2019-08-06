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Рецепт очень вкусного супа из цветной капусты

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Цветную капусту можно не только жарить или запекать, также из нее получается невероятно вкусный суп, который считается диетическим.

Obozrevatel Smak нашел рецепт идеального и сытного крем-супа из полезной цветной капусты.

Приготовить такое первое блюдо очень просто, всего лишь нужно соцветие цветной капусты средних размеров и нехитрый набор овощей и специй.

Цветная капуста – обязательно должна быть в рационе, если вы беспокоитесь о правильном питании.

Рецепт очень вкусного супа из цветной капусты

Ведь это кладезь питательных веществ, антиоксидантов, целого ряда витаминов (С, К, В9, В6, В5) и важных для организма минералов (в частности калия, марганца, магния, железа и фосфора).

О том, как приготовить такой полезный и питательный овощной суп читайте по ссылке: Суп-пюре из цветной капусты.

Рецепт очень вкусного супа из цветной капусты

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