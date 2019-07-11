Рецепт очень вкусного сэндвича с курицей в пшеничной лепешке

Сэндвич с курицей получил название "Цезарь Ролл" по причине схожего состава ингредиентов со знаменитым салатом, из простых ингредиентов его легко приготовить дома.

Рецептом делится шеф-повар салат-бара Crispy Михаил Асачук, передает OBOZREVATEL.Smak

Закуска, по словам повара, не имеет строгой рецептуры – ее можно приготовить дома и одновременно провести эксперимент, добавив различные ингредиенты исходя из собственных вкусовых предпочтений. К примеру, это могут быть огурцы, придающие сендвичу свежести.

Для приготовления сэндвича с курицей на две порции нужно 2 тортильи, 150 грамм куриной грудки, 150 грамм помидоров, 100 грамм огурцов, 100 грамм салата "Айсберг", 40 грамм сыра "Пармезан", 2 зубчика чеснока, 60 грамм соуса "Цезарь", 40 грамм панировочных сухарей, а также 10 грамм дижонской горчицы и 1 грамм смеси перцев.

Соус можно приготовить самостоятельно или же купить в магазине, в крайнем случае заменить майонезом с чесноком.

Панировать курицу можно при помощи воздушных сухарей "Панко" или же обычных сухарей для панировки.

В первую очередь, нужно тонкой соломкой порезать огурцы, после чего также порезать помидор, убрав его жидкую часть. Промыть под чистой водой салат, порвать его на большие куски, чеснок измельчить любым удобным способом. Курицу режем тонкими кусочками.

Далее в среднего размера миску добавить нарезанную курицу, смесь перцев, чеснок и горчицу, все это тщательно перемешать руками, чтобы маринад оптимально впитался в курицу. Мясо лучше оставить мариноваться на 30 минут.

После этого берем по кусочку курицы и обволакиваем их в сухарях.

Тем временем на сковороде разогреваем подсолнечное или оливковое масло – филе обжариваем в течение нескольких минут до готовности. Ни в коем случае не пережариваем куриное мясо, иначе оно станет сухим.

Теперь собираем роллы. В случае если тортилья подсохла, подогреваем ее на сковороде в течение 1-2 секунд, брызнув туда немного воды. Смазываем тортилью соусом "Цезарь", половину соуса оставляем, чтобы полить начинку.

По центру выкладываем листья салата. Сверху кладем кусочки курицы, чуть смещая их в сторону. Само куриное мясо должно быть не горячим, а теплым, чтобы сохранить свежесть огурцов. Посыпаем все сыром, выкладываем помидоры, потом огурцы и поливаем начинку соусом. Аккуратно сворачиваем лепешку рулетом и нарезаем.

Подаем к столу. Сэндвич с курицей можно употреблять как закуску, так и самостоятельное блюдо. По желанию поджарьте сэндвич на гриле.

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