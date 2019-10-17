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Рецепт очень вкусного сальтисона в пластиковой бутылке

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Если вы хотите приготовить диетический вариант сальтисона, непременно обратите внимание на этот рецепт.

Как известно, сальтисон является необычной мясной закуской, которую преимущественно готовят из свинины и сала. Впрочем, вы можете приготовить диетический вариант данного блюда в виде куриного сальтисона.

Рецепт очень вкусного сальтисона в пластиковой бутылке

Процесс приготовления куриного сальтисона занимает немало времени, однако вам нужно приложить совсем немного усилий. Следует лишь промыть мясо, после чего положить его в кастрюлю до полного приготовления и перелить содержимое в пластиковую бутылку.

FoodOboz рекомендует вам ознакомиться с нашим подробным пошаговым рецептом приготовления куриного сальтисона по следующей ссылке.

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