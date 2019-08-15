Рецепт очень вкусного салата

Предлагаем приготовить одно из самых вкусных блюд - салат "Королевский", который удивит каждого своим непревзойденным вкусом.

Главной в этом салате выступает копченая грудинка, а остальные ингредиенты лишь удачно обыгрывают ее вкус.

История это блюда весьма туманна, есть предположения, что похожий салат подавали на стол богатых дворян еще сотню лет назад, а в рецептурных тетрадках наших бабушек можно найти похожий салатик - "Кролевский титул".

Вскоре название сократилось до салата "Королевского" а вариаций приготовления появилось множество.

Как приготовить это сытное и запоминающееся праздничное блюдо, читайте по этой ссылке: Салат "Королевский".

Королевский салат

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