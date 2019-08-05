Рецепт очень вкусного салата с солеными огурцами

Всего за считанные минуты можно порадовать своих близких таким легким блюдом как салат с солеными огурцами.

OBOZREVATEL.Smak предлагает простой рецепт приготовления такого салата.

Стоит заметить, что лучше всего использовать огурцы, которые были засолены лично вами, поскольку они являются основным и важнейшим ингредиентом блюда и непосредственно влияют на вкус.

Однако, можно использовать и покупные огурцы, но выбрать качественные.

Кроме того, необходимо взять еще вареную картошку и лук.

Поскольку все составляющие салата доступны и бюджетны, уверены, он может прочно закрепиться в рационе вашей семьи.

Смотрите полный список продуктов и детальный рецепт приготовления салата с солеными огурцами с фото по этой ссылке.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал лучший рецепт приготовления салата с баклажанами, - в разгар лета он как никогда актуален.

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