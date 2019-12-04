Рецепт очень вкусного салата на праздник

Украшением любого праздничного стола всегда могут стать оригинальные и нестандартные салаты.

FoodOboz предлагает рецепт, как приготовить потрясающий салат с печенью трески и кукурузой.

Отмечается, что непосредственно готовка занимает всего около 15-ти минут, ввиду чего этот салат будет не в тягость даже начинающему кулинару, однако, придется заранее закупить все необходимые ингредиенты.

Все составляющие блюда отлично гармонируют друг с другом, ввиду чего салат приятен как внешне, так и по запаху, и на вкус.

Полный список продуктов, а также сам пошаговый рецепт приготовления салата с печенью трески и кукурузой смотрите по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт оригинального новогоднего десерта.

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