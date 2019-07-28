Рецепт очень вкусного салата, который можно заготовить впрок

Этот необычный и оригинальный салат получается нежным, но при этом сытным.

Главным ингредиентом и первой скрипкой этого невероятного блюда является отварное легкое.

Такая закуска идеально подойдет как для праздничного стола так и для семейного обеда.

Хозяйки любят этот рецепт за его простоту. Обычно такой салат из легких разметают очень быстро, а готовить его следует заранее, чтобы составляющие пропитались ароматами и вкусами.

Этот пикантный мясной салат непременно станет одним из ваших фаворитов.

Кроме отваренных особым образом легких понадобятся овощи.

Детальный пошаговый рецепт с фото как приготовить салат из легких ищите по этой ссылке.

Салат из легких

Салат можно будет заправить проверенным магазинным майонезом, но требовательные хозяйки, как известно, готовят майонез сами. О том, как правильно приготовить этот вкусный домашний соус, читайте тут: Домашний майонез.

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