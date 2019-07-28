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Рецепт очень вкусного салата, который можно заготовить впрок

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Этот необычный и оригинальный салат получается нежным, но при этом сытным.

Главным ингредиентом и первой скрипкой этого невероятного блюда является отварное легкое.

Такая закуска идеально подойдет как для праздничного стола так и для семейного обеда.

Хозяйки любят этот рецепт за его простоту. Обычно такой салат из легких разметают очень быстро, а готовить его следует заранее, чтобы составляющие пропитались ароматами и вкусами.

Этот пикантный мясной салат непременно станет одним из ваших фаворитов.

Кроме отваренных особым образом легких понадобятся овощи.

Детальный пошаговый рецепт с фото как приготовить салат из легких ищите по этой ссылке.

Салат из легких

Салат из легких

Салат можно будет заправить проверенным магазинным майонезом, но требовательные хозяйки, как известно, готовят майонез сами. О том, как правильно приготовить этот вкусный домашний соус, читайте тут: Домашний майонез.

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