Рецепт очень вкусного полноценного завтрака

Любой день однозначно проходит лучше и продуктивнее, если начать его с полноценного и питательного завтрака.

FoodOboz предлагает рецепт вкуснейших круассанов и омлета со шпинатом в духовке на завтрак.

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Маловероятно, что такой завтрак кто-то будет готовить каждый день, но изредка проявить заботу о себе и близких, и устроить такое начало дня - совсем не помешает.

Для приготовления таких блюд, вопреки убеждениям, вовсе не нужно много времени и дорогие продукты. Удивительно, но приготовить вкуснейшие круассаны легко и просто можно самостоятельно дома.

Смотрите полный список ингредиентов и пошаговый рецепт полноценного завтрака по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт другого отличного турецкого блюда к завтраку.

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